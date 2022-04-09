Alman hükümeti'nden, BioNTech ile acil sözleşme

BioNTech, Alman hükümetiyle acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretim sözleşmesi imzaladı.

9.04.2022 09:50:000
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Alman hükümeti'nden, BioNTech ile acil sözleşme

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Almanya Sağlık Bakanlığı ile acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretimi ve tedariki için beş yıllık bir sözleşme imzaladığını bildirdi.

BioNTech’ten yapılan açıklamada, söz konusu sözleşmenin, Almanya'daki acil durumlarda mRNA aşılarının üretimi ve tedariki dahil olmak üzere salgına hazırlıklı olmayı hedeflediği vurgulandı.

Açıklamada, sözleşmeye göre Almanya’da potansiyel halk sağlığı tehditlerini ele almak için BioNTech’in her yıl en az 80 milyon mRNA tabanlı aşı dozu üretmek üzere üretim yeteneklerini devam ettireceği belirtildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen BioNTech Mali İşler Direktörü (CFO) Sean Marett, virüs kaynaklı salgınların yıllarca halk sağlığı için tehdit oluşturmaya devam edeceğine ilişkin artan kanıtlar olduğunu vurgulayarak, “Alman hükümetiyle yapılan bu sözleşme, 2027 yılına kadar potansiyel halk sağlığı tehditlerini ele almak için önemli miktarda aşı dozu tedarikini sağlayacak.” ifadesini kullandı.

 BioNTech'in açıklamasında, Almanya Sağlık Bakanlığı ile yapılan anlaşmanın finansal detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

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