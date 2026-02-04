Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Ocak'ta yüzde 1,7 oldu

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 1,7 seviyesine geriledi.

4.02.2026 15:42:080
Paylaş Tweet Paylaş
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Ocak'ta yüzde 1,7 oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 2 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 1,7'ye indi. Enflasyon, ocakta aylık bazda ise eksi yüzde 0,5 oldu.

Piyasa beklentisi de enflasyonun ocakta yıllık bazda yüzde 1,7 olacağı yönündeydi. Avro Bölgesi'nde ocakta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,2 seviyesinde belirlendi. Avro Bölgesi'nde ocakta enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 3,2 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 2,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Aynı dönemde enerji ürünlerinde ise fiyatlar yüzde 4,1 geriledi.

Enflasyon ocakta geçen yılın aynı ayına göre, Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde 2,5 seviyesinde ölçüldü. Avrupa Merkez Bankasının Avro Bölgesi enflasyon hedefi de yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Almanya'nın ihracatı 2025'te yüzde 0,9 arttı

Almanya'nın ihracatı 2025'te yüzde 0,9 arttı

Türk savunma sanayisi yatırımlarıyla deprem bölgesine katkı sağladı

Türk savunma sanayisi yatırımlarıyla deprem bölgesine katkı sağladı

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (6 Şubat 2026)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (6 Şubat 2026)

Yorum Yaz