Euro'daki yükseliş ECB’nin faiz kararlarında belirleyici olabilir

ECB'nin şubat ayı toplantısında politika faizlerini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken bu tutumuna belli bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Açıklanan veriler bölgede ekonomik aktivitenin iyi durumda olduğunu ortaya koyarken, ECB'nin faiz oranlarını sabit bırakması öngörülüyor. Buna karşın avrodaki yükselişin enflasyonu düşürücü etkisinden dolayı bankanın kararlarını etkilemesi bekleniyor.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede Avro Bölgesi ekonomisinin 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,3 büyüdüğünü ve Avrupa Komisyonu'nun ekonomik güven endeksi verisinin ocak ayında beklenenden daha iyi geldiğini anımsatarak, "Açıklanan ekonomik veriler faiz oranlarında istikrar istiyor." dedi.

Aynı zamanda enflasyonun yüzde 2 civarında seyretmeye devam ettiğini belirten Houte, "Tüm bunlar, ECB'ye para politikası açısından hala 'iyi bir konumda' oldukları konusunda güvence verecektir." diye konuştu.

Ancak son döviz kuru gelişmeleri ve ECB'nin "iyi konumu" için biraz daha rahatsız edici hale gelmeye başladığını ifade eden Houte, ABD dolarının zayıflaması ve dolayısıyla avronun güçlenmesinin ECB'de bir miktar huzursuzluğa yol açtığını dile getirdi.

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau'nun güçlenen avronun gelecek aylarda para politikasını yönlendirmede önemli bir faktör olabileceğini ima ettiğini aktaran Houte, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ECB yetkilileri aralık ayında bir risk senaryosu yayınladı ve bu senaryoda avronun dolara karşı 1,25 seviyesine yükselmesinin enflasyonu 0,2 puan azaltacağını hesapladılar. Bu seviyeyi görürsek, faiz indirimine yönelik baskının tekrar büyük ölçüde artacağını tahmin ediyorum. Ancak henüz o noktada değiliz. Eğer avro/dolar paritesi 1,20 civarında istikrar kazanırsa, ki biz buna inanıyoruz, ECB büyük olasılıkla faiz oranlarını bir süre daha mevcut seviyede tutacaktır."

- "ECB'nin piyasa hareketlerini nasıl değerlendireceği henüz belli değil"

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Marco Wagner, ECB'nin para politikası toplantısının oldukça sıradan geçmesinin beklendiğini belirtti. Yılın geri kalanında neredeyse faiz indirimi beklenmediğini ifade eden Wagner, avro/dolar paritesinin 1,18 seviyesini aştığına dikkati çekti.

ECB'nin cari yıl için yaptığı projeksiyonlarda avro/dolar paritesinin 1,16 civarında olacağını tahmin ettiğini aktaran Wagner, "Eğer avro güçlü kalır ve dolar zayıflarsa, bu durum ECB'nin ekonomik ve enflasyon projeksiyonlarını kademeli olarak etkileyebilir. Bu bağlamda, ECB Yönetim Kurulu üyelerinin bu piyasa hareketlerini nasıl değerlendireceği henüz belli değil." dedi.

Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Bas van Geffen de ECB'nin 2026 yılına kadar faiz oranlarını sabit tutacağı öngörüsünde bulundu.

Geffen, "Avronun değer kazanması sözlü müdahalelere yol açabilir ancak avronun bir başka faiz indirimi gerektirecek düzeye gelmeden önce oldukça fazla değer kazanabileceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Natixis Avrupa Makroaraştırma Bakanı Başkanı Alain Durre de ECB'nin şubat ayı toplantısında faizleri sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.

Durre, "ECB'nin faiz indirimi düşünmesi için sadece istikrarlı bir şekilde güçlenen bir avro ve önemli ölçüde düşük enerji fiyatlarının birleşimi gerekli olacaktır. Avronun değer kazanmasının enflasyon düşürücü etkisi, dalgalı enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyonist baskıdan daha kalıcıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABN AMRO Hollanda ve Avro Bölgesi Kıdemli Ekonomisti Jan-Paul van de Kerke, avronun son dönemdeki güçlenmesinin büyük ölçüde doların zayıflamasından kaynaklandığını akılda tutmanın önemli olduğunu vurguladı.

Muhtemelen ECB'nin döviz kurunu hedeflemediğini ancak döviz hareketlerinin büyüme ve enflasyonu etkilediğini vurgulayacağı öngörüsünde bulunan Kerke, "Temel senaryomuz avro/doların bu yıl yükseleceğini öngörüyor ancak yine de para politikasının sabit kalmasını bekliyoruz." diye konuştu.