Alman otomotiv devi otonom sürüş için Çinli şirkete yatırım kararı aldı

Mercedes-Benz, Çinli otonom sürüş teknolojileri geliştiricisi Qianli'ye yatırım yapmayı planlıyor.

24.09.2025 17:11:300
Paylaş Tweet Paylaş
Alman otomotiv devi otonom sürüş için Çinli şirkete yatırım kararı aldı

Mercedes-Benz Group, Çin’deki yazılım kapasitesini artırmak amacıyla, Geely’nin desteklediği otonom sürüş teknolojisi geliştiricisi Chongqing Qianli Technology’ye yatırım yapmayı planlıyor.

Bloomberg’in aktardığına göre Alman otomotiv üreticisi, Qianli’de azınlık hisse satın almayı hedefliyor ve anlaşmanın bu hafta içinde duyurulması bekleniyor.

Bu stratejik adım, Mercedes-Benz’in otonom sürüş teknolojilerinde rekabet avantajını güçlendirme ve Çin pazarındaki varlığını genişletme hedefinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda otomotiv sektöründeki büyük şirketlerin geleceğin teknolojilerine yönelik yatırımlarını hızlandırdığını ve otonom sürüş entegrasyonunun giderek daha kritik hale geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

BOTAŞ ile Mercuria'dan 20 yıllık doğal gaz anlaşması

BOTAŞ ile Mercuria'dan 20 yıllık doğal gaz anlaşması

ASELSAN'ın Gaziantep'te üreteceği ürün belli oldu

ASELSAN'ın Gaziantep'te üreteceği ürün belli oldu

BKM açıkladı: Ağustos’ta kartlı ödemeler 2,15 trilyon TL’ye ulaştı

BKM açıkladı: Ağustos’ta kartlı ödemeler 2,15 trilyon TL’ye ulaştı

Almanya'da ekonomik güven azaldı

Almanya'da ekonomik güven azaldı

JPMorgan uyardı: Yeni vize düzenlemesi ABD işgücü piyasasını sarsacak

JPMorgan uyardı: Yeni vize düzenlemesi ABD işgücü piyasasını sarsacak

Yeni Zelanda Merkez Bankası'na ilk kez kadın başkan atandı

Yeni Zelanda Merkez Bankası'na ilk kez kadın başkan atandı

Yorum Yaz