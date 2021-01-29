Almanya ekonomisi 2020’de yüzde 5 daraldı

lmanya ekonomisi yılın dördüncü çeyreğinde, sıkılaştırılan COVID-19 tedbirlerinin etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüdü ve seneyi yüzde 5 daralma ile tamamladı.

29.01.2021 16:11:000
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Almanya ekonomisi 2020’de yüzde 5 daraldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre, Almanya ekonomisi yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyürken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 daraldı. Böylece ülke ekonomisi 2020 yılını yüzde 5 daralma ile tamamladı.

Destatis’ten veriye ilişkin yapılan açıklamada, “Dördüncü çeyrekte toparlanma COVID-19 salgınının ikinci dalgası ve ardından gelen tedbirler etkisiyle yavaşladı. Bu durum hane halkı harcamalarını baskılarken, ülke ekonomisini ihracat ve inşaat sektöründeki sabit sermayeli şirket kuruluşları destekledi” denildi.

İşsizlik beklenti üstünde azaldı

Almanya Federal İş Ajansı (BA), ocak ayı işsizlik sayısını, aylık 41 bin kişi azalışla 2 milyon 729 bin kişi olarak açıkladı.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman iş gücü piyasasının ocakta “sağlam” kaldığını belirterek, “Ancak COVID-19salgınının yayılmaması için uygulanan kısıtlamalar iş gücü piyasasında izler bırakıyor" dedi.

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