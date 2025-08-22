Almanya ikinci çeyrekte %0,3 küçüldü

Almanya ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 daraldı.

22.08.2025 13:11:330
Paylaş Tweet Paylaş
Almanya ikinci çeyrekte %0,3 küçüldü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 azaldı.

Öncü veriler, ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 0,1 küçüleceği yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerden daha olumsuz gelmesi dikkati çekti.

Böylece ilk çeyrekteki yüzde 0,3 büyümenin ardından Alman ekonomisi, yeniden daralmış oldu.

Ekonomideki daralma, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan tarife gerilimleri döneminde özellikle imalat ve inşaat sektöründeki zayıflamadan kaynaklandı.

Alman ekonomisi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,2 büyüme gösterdi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Fed Başkanı Powell'den faiz indirimi sinyali

Fed Başkanı Powell'den faiz indirimi sinyali

Musk, OpenAI teklifinde Zuckerberg'den destek istedi

Musk, OpenAI teklifinde Zuckerberg'den destek istedi

UBS, S&P 500 yıl sonu hedefini yükseltti

UBS, S&P 500 yıl sonu hedefini yükseltti

ABD yönetimi TSMC ve Micron'dan hisse almayacak

ABD yönetimi TSMC ve Micron'dan hisse almayacak

Nvidia tedarikçilerinden H20 çipinin üretimini durdurmalarını istiyor

Nvidia tedarikçilerinden H20 çipinin üretimini durdurmalarını istiyor

Mevduat faizi Mart'tan beri en düşük seviyede

Mevduat faizi Mart'tan beri en düşük seviyede

Yorum Yaz