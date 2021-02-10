Almanya kapatmayı 14 Mart'a kadar uzatabilir

Almanya, Koronavirüs'ün yayılması için alınan önlemleri 14 Mart'a kadar uzatmaya hazırlanıyor.

10.02.2021 12:55:000
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Almanya kapatmayı 14 Mart'a kadar uzatabilir

Reuters'ın ulaştığı taslak anlaşmaya göre Başbakan Angela Merkel ve ülkenin 16 federal eyaletinin liderleri önlemlerin uzatılması konusunda mutabık kaldı.

Almanya'da günlük vaka sayısının düşüşe geçmesinin ardından bazı yerel yönetimler önlemlerin gevşetilmesi için bir zaman çizelgesi belirlenmesini istemişti, ancak dünyanın çeşitli noktalarında tespit edilen ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen Koronavirüs varyantları nedeniyle önlemlerin bir süre daha yürürlükte kalmasına karar verildi. 

Taslak belge üzerine görüşmeler TSİ 14.00'da başlayacak. Belgeye göre kuaförler 1 Mart'ta yoğun önlemler alarak açılabilecek. 

Merkel, tekrar açılma gündeme geldiğinde önceliğin okullara ve anaokullarına verileceğini söylemişti. Taslak belgeye göre eyaletler, okulları ne zaman açacağına bağımsızca karar verebilecek. 

Taslak belgedeki tüm maddeler görüşmeler sırasında değiştirilebilir.

Spiegel Online'a konuşan Baden-Württemberg eyaletinin Yeşil Partili lideri Winfried Kretschmann, "Elimizde çok kırılgan bir durum var. Portekiz gibi örneklerde gördüğümüz gibi durum çok hızlı bir şekilde renk değiştirebiliyor" dedi.

Almanya çarşamba günü 8 bin 72 vaka tespit ettiğini ve 813 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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