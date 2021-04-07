Almanya'da bütçe 2013'ten beri ilk kez açık verdi

Almanya'nın 2020 yılı bütçe açığı 189,2 milyar euro ile 1990'daki birleşmeden bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Ayrıca, Almanya 2013'ten bu yana ilk kez bütçe açığı vermiş oldu.

Almanya'da kamu bütçe açığı 2020 yılında, iki Almanya'nın birleştiği 1990 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Almanya'da 2020 yılında verilen bütçe açığı 189,2 milyar euro olurken bu rakamlar, 2013 yılından bu yana görülen ilk açık olarak kayıtlara geçti.



Almanya'nın resmi istatistik kuruluşu Destatis verilerine göre, 2020 yılında bütçe harcamaları 2019'a göre yüzde 12,1 artarak 1 trilyon 678,6 milyar euro olurken, gelirler yüzde 3,5 düşüşle 1 trilyon 489,4 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

Gelir vergileri COVID-19 kaynaklı yüzde 11,5 geriledi

2020 yılında bütçe harcamalarının artmasında koronavirüs salgını etkili oldu. Federal hükümet salgın nedeniyle eyaletlere 17,8 milyar euro gönderdi. 2020 yılında vergi ve parafiskal gelirler yüzde 3,8 düşüşle 1 trilyon 308,4 milyar euro oldu. Federal seviyede gelir vergisi ve vergi benzeri harçlar yüzde 11,5 azalarak 315,8 milyar dolara düştü.