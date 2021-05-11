Almanya'da ekonomiye güven yükseldi

Almanya'da ZEW ekonomik beklenti endeksi mayıs ayında beklentileri aşarak 84,4 puana yükseldi.

11.05.2021 13:10:000
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Almanya'da ekonomiye güven yükseldi

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), Almanya'da ZEW ekonomik beklenti endeksinin nisan ayında gerilediğini ve nisan ayındaki 70,7 puandan, 84,4 puana çekildiğini açıkladı.

ZEW mevcut durum endeksi ise şubat ayındaki negatif 48,8 puandan, negatif 40,1 puana yükseldi.

ZEW ekonomik beklenti endeksi beklentisi 71 puan, ZEW mevcut durum beklentisi ise negatif 42,6 puan olarak duyurulmuştu. Açıklanan veriler hem ekonomik beklentinin hem de mevcut durumun beklentilerden daha olumlu olduğunu gösterdi.

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