Almanya'da enflasyon yüzde 1,7 oldu

Ülkede yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalmaya devam etti. TÜFE, ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artış ve Aralık 2019''a göre de yüzde 0,6 düşüş göstermişti.

Almanya'da enflasyon, şubatta aylık bazda ise 0,4 artış gösterdi. Destatis, et ve et ürünleri fiyatlarındaki yüzde 8, meyve fiyatlarındaki yüzde 9 ve gıda fiyatlarındaki yüzde 3,3’lük artışın bunda etkili olduğunu vurguladı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Destatis açıklamasında, şubatta gıda ve enerji ürünleri fiyatlarındaki gelişmelerin genel fiyat hareketlerinde yukarı yönlü etkili olduğu kaydedildi.

Talep ve arza göre farklılık gösteren enerji ürünlerinin fiyatları, 2019'un şubat ayına göre yüzde 2 arttı. Şubatta geçen yılın aynı dönemine göre elektrik fiyatları yüzde 4,4 ve motor yakıtı fiyatları yüzde 3 artış gösterdi.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda, yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 1,5 oldu.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,7 yükseldi.

Ülkede, hizmetlere yönelik maliyetler yüzde 1,6 düşerken, hane halkının en büyük harcamalarından birisi olan ısınma masrafları hariç kira yüzde 1,5 artış gösterdi.

Uzmanlar, fiyat savaşlarından ve koronavirüsten dolayı sert düşen petrol fiyatlarının fiyatlar üzerindeki baskıyı gelecek dönemlerde azaltacağını belirterek, ülkede enflasyonun bu yıl ve gelecek yıl yüzde 2’nin altında kalmasını bekliyor.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ülkede enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 1,5 olmasını ve gelecek yılda yüzde 1,6’ya yükselmesini bekliyor.







