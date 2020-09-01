Almanya'da küçülme korkulduğu kadar kötü olmayabilir

Almanya'da hükümet, koronavirüsten dolayı meydana gelen ekonomik daralmanın bu yıl beklenenden daha düşük olabileceğini kaydetti.

Almanya'da hükümet, konu hakkında bilgiye sahip bir kaynağa göre, koronavirüsten kaynaklanan ekonomik küçülmenin bu yıl beklenenden daha düşük olmasını bekliyor.

Şansölye Angela Merkel'in başında bulunduğu koalisyon hükümeti, Nisan ayında, ekonominin 2020 yılında yüzde 6.3 ile 2. Dünya Savaşı sonrası başlayan toparlanmadan bu yana en sert daralmasını gerçekleştirmesini ve gelecek yıl ise yüzde 5.2 büyümesini beklediğini duyurmuştu. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Salı günü Berlin'de yerel saati ile 11:00'de yeni tahminleri açıklayacak.

Avrupa'nın en büyük ekonomisinde faaliyet, ikinci çeyrekteki çöküşün ardından güçlü bir toparlanma gösterdi ve Alman şirketleri bu ay ekonominin toparlanmaya giden uzun yoluna devam edeceği konusunda biraz daha iyimser hale geldi.

Merkel hükümeti, pandemiden gelen darbeyi hafifletebilmek için, devasa kurtarma paketinin bir parçası olarak anayasada belirlenen borçlanma limitlerini askıya aldı. Ancak Maliye Bakanı Plaf Scholz, gayrı safi yurtiçi hasılanın en erken 2021'nin sonuna kadar kriz öncesi seviyelere gelmesini beklemediğini söyledi.