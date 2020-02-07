Almanya'da 'resesyon' endişesi sürüyor

Almanya'da sanayi üretimi Aralık'ta sert düşerek imalat sektöründeki resesyonun geride kaldığına dair beklentileri zayıflattı.

7 ŞUBAT, 20200
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Almanya'da 'resesyon' endişesi sürüyor

Almanya'da sanayi üretimi Aralık'ta düşüşünü sürdürdü. Küresel finans krizinden bu yana en sert düşüşünü gerçekleştiren sanayi üretimi Avrupa'nın en büyük ekonomisinin imalat sektöründen resesyonu geride bırakmaktan çok uzak olduğunu hatırlattı.

Almanya'da sanayi üretimi Aralık'ta aylık yüzde 3.5 azaldı. Perşembe günü gelen veri fabrika siparişlerinin on yıldan uzun bir sürenin en hızlı düşüşünü kaydettiğini göstermişti.

Söz konusu rakamlar, ticaret gerginliği ve Brexit'ten olumsuz etkilenen ve otomobil sanayisi iklim değişikliğinden kaynaklı zorluklarla karşı karşıya olan Almanya ekonomisinin yakın zamanda yükselişe geçeceği yönündeki umutları azaltıyor.

Cuma günü gelen ayrı bir veri ihracatın Aralık'ta yerinde saydığını, ithalatın ise düştüğünü gösterdi. Euro Frankfurt saatiyle 08:13'te dolar karşısında yüzde 0.1 düşüşle 1.0972'den işlem gördü.

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