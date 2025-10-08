Almanya'da sanayi şirketleri Ağustos'ta üretimlerini düşürdü

Almanya'da sanayi şirketleri, ağustosta üretimlerini yüzde 4,3 ile Mart 2022'de Ukrayna-Rusya Savaşı başlamasından beri en yüksek oranda düşürdü.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, yılın sekizinci ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 4,3 geriledi. Böylece, Avrupa’nın en büyük ekonomisinde sanayi şirketleri üretimlerini ağustosta Mart 2022'de Ukrayna-Rusya Savaşı başlamasından beri en yüksek oranda düşürdü.

Temmuzda üretimin yüzde 1,3 artmasının ardından beklenti, ağustosta sanayi üretiminin yüzde 1 düşeceği yönündeydi.

Söz konusu ayda sanayi üretimi, Ağustos 2024'e göre ise yüzde 3,9 düşüş kaydetti.

Veriler, ağustosta bir önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 5,6 gerilediğini ortaya koydu. Söz konusu ayda sermaye malı üretimi yüzde 9,6 ve ara malı üretimi yüzde 0,2 düştü.

Ağustosta önceki aya kıyasla üretim, tüketim mallarında yüzde 4,7 ve enerjide yüzde 0,5 geriledi. İnşaat sektörünün üretiminde ise yüzde 0,6 artış görüldü.

Destatis açıklamasında, Ağustos 2025'te sanayideki olumsuz gelişmeye birçok ekonomi dalının katkıda bulunduğu belirtilerek, otomotiv sektöründe üretimin mevsim ve takvim etkilerinden arındırıldıktan sonra aylık bazda yüzde 18,5 azaldığı kaydedildi.

Bu arada, Almanya'da fabrika siparişleri zayıf dış taleple 4 aydır azalıyor. Ülkede yurt içi siparişler ağustosta aylık bazda yüzde 4,7 artarken, yurt dışı siparişler yüzde 4,1 geriledi

- Son veriler zayıf faaliyete işaret ediyor

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, genel olarak, son öncü göstergelerin 2025'in üçüncü çeyreğinde ekonomik faaliyetlerin hala zayıf olduğuna işaret ettiğini belirtildi.

Açıklamada, "Mevcut göstergeler, jeopolitik ve ticaret politikası belirsizliğinin devam eden yüksek seviyesini yansıtarak yılın geri kalanı için karışık bir tablo çiziyor." denildi.

- Almanya'da sanayi üretimi hala salgın öncesi seviyesinin yaklaşık yüzde 15 altında

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ağustosta Alman sanayi üretimindeki düşüşün başlıca nedenlerinin imalat ve otomotiv sektörleri olduğunu belirterek, "Bu durumun Alman sanayisinin karşı karşıya olduğu yapısal zorlukları en açık şekilde gösteren örnek olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana 6 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, Almanya'da sanayi üretimi hala salgını öncesi seviyesinin yaklaşık yüzde 15 altında olduğunu belirten Brzeski, enerji yoğun sektörlerdeki üretim ise hala 2024 seviyesinin yaklaşık yüzde 4 altında olduğunu kaydetti.

Brzeski, aynı zamanda, Alman sanayisinde kapasite kullanımının bir yıldan fazla bir süredir 2008 finansal kriz sırasında görülen düşük seviyelerde kalmasının bu yapısal zayıflığın bir başka acı verici işareti olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti.

"Bugün sanayi üretimindeki düşüş, son dört aydır azalan yeni siparişler ve şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye geri dönen stoklar, önümüzdeki aylar için iyiye işaret değil. Sonuç olarak, yaz aylarında sadece Almanya'daki genel hava bozulmadı. Şimdiye kadar mevcut aylık veriler, bir çeyrek daha daralma ve dolayısıyla tam anlamıyla teknik bir resesyon riskinin çok gerçek olduğunu gösteriyor."

- Alman ekonomisi için bir başka ağır darbe

Landesbank Baden-Württemberg Ekonomisti Jens-Oliver Niklasch de, "(Sanayi üretimindeki düşüş) Bu Alman ekonomisi için bir başka ağır darbe. Bu durum, üçüncü çeyrekte ekonomik üretimin daha da düşmesini muhtemel kılıyor." ifadelerini kullandı.

Commerzbank Baş Ekonomisti Jörg Kramer de ağustosta Alman sanayi üretiminin de "çöküş" yaşandığını belirterek, "Çünkü otomobil üreticilerinin fabrika tatilleri çoğunlukla bu aya denk geldi ve ayrıca üretim değişiklikleri de oldu. Bu tek seferlik etki dışında, sanayi üretimi altı yıllık bir düşüşün ardından yaklaşık bir yıldır yatay seyrediyor. Yeni işlerin en iyi ihtimalle dip noktasına ulaştığına dair işaretler olduğu için hızlı bir toparlanma olası görünmüyor." yorumunu yaptı.

- Alman ekonomisi

Bu arada, Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daraldı. Ekonomi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülkede ekonomi, artan faiz oranları, sanayideki zayıflıklar, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Alman hükümeti, altyapı ve savunma harcamalarında keskin bir artışla ülkeyi ekonomik durgunluktan çıkarma sözü verdi ancak bu önlemlerin sahaya yansıması beklenenden daha uzun sürüyor.