ECB'den temkinli bir mesaj geldi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi José Luis Escriva, 8 Ekim 2025 tarihinde yaptığı açıklamalarda, ECB'nin para politikası yaklaşımına ve Euro Bölgesi ekonomik görünümüne dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Escriva, mevcut faiz seviyelerinin uygun olduğunu belirterek, “daha fazla yönlendirmeye ihtiyaç olmadığını” ifade etti. Piyasanın, mevcut durumda istikrarlı faiz oranlarını beklediğini söyleyen yetkili, faizler konusunda yeni bir adım için opsiyonların masada kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Faiz indirimlerinin ekonomiye etkisinin henüz tam olarak hissedilmediğini belirten Escriva, kararların toplantıdan toplantıya alındığını ve tüm seçeneklerin açık tutulduğunu söyledi. Bu yaklaşımın temelinde, ekonomik ortamın halen belirsizlikler içerdiği gerçeğinin yattığını dile getirdi.

Enflasyon konusunda ise “risklerin oldukça dengeli” olduğunu söyleyen Escriva, ana senaryonun enflasyonun yüzde 2 civarında seyretmesi olduğunu ancak bu görünümün değişebileceğini de sözlerine ekledi. Ayrıca Avrupa'da aşırı hızlı bir büyüme riski olmadığını, buna karşılık büyümeye yönelik aşağı yönlü bir riskin de şu an için belirgin hale gelmediğini ifade etti.