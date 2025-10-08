Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (8 Ekim 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kazanarak 10.820,02 puana çıktı.

8.10.2025 13:33:230
Dün 10.814,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 26,63 puan ve yüzde 0,25 azalışla 10.787,48 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,90 puan ve yüzde 0,05 değer kazancıyla 10.820,02 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.756,34 puanı, en yüksek 10.907,31 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,39, sanayi endeksi yüzde 0,17 düşerken, mali endeks yüzde 0,98, teknoloji endeksi yüzde 1,64 arttı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51'i yükselirken 46'sı düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, BİM Birleşik Mağazalar, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Halkbank ile Pegasus Hava Taşımacılığı oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 49,54 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,70, bileşik getirisi yüzde 40,07 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1610, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 152,9 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,7150 liradan, avro 48,4740 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,6 artışla 4 bin 49,54 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,7 yükselişle 66 dolardan işlem görüyor.

