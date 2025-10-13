Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (13 Ekim 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 değer kaybederek 10.642,45 puana indi.

Cuma günü 10.720,36 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 134,33 puan ve yüzde 1,25 azalışla 10.586,02 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 77,91 puan ve yüzde 0,73 değer kaybıyla 10.642,45 puana geriledi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.560,26 puanı, en yüksek 10.683,00 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,7, mali endeks yüzde 0,5, sanayi endeksi yüzde 1 değer kaybederken teknoloji endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 20'si yükselirken 79'u düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Destek Finans Faktoring AŞ, Sasa Polyester ile Ereğli Demir Çelik olarak sıralandı.

- Altının ons fiyatı 4 bin 78 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,77, bileşik getirisi yüzde 40,15 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1590, sterlin/dolar paritesi 1,3340 ve dolar/yen paritesi 152,2 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,8040 liradan, avro 48,5130 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,5 artışla 4 bin 78 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,5 yükselişle 63,6 dolardan işlem görüyor.

