Almanya'ya vize başvuruları başladı

Beklenen gün geldi ve Covid-19 salgınının yol açtığı seyahat tedbirleri kalkmaya başladı. Bu konudaki ilk güzel haber de Almanya’dan geldi. 25.06.2021 tarihinden itibaren, Almanya Devleti tarafından kabul edilen aşıların tüm dozları tamamlanan kişilerin Türkiye'den Almanya'ya ziyaret ya da turistik amaçlı seyahat edebileceklerini açıklayan yetkililer, vize başvurusu için ise aşı ilgili bir şart olmadığından, seyahat planı yapan Türk vatandaşlarının iDATA aracılığıyla bugünden itibaren vize başvurusunda bulunabileceğini belirtti. Uzun bir dönem sonra ilk kez açılan vize başvurularında oluşabilecek yoğunluk için hazırlıklarını tamamlayan iDATA, web sitesi üzerinden başvuru taleplerini toplamaya başladı.

BioNTech aşışı olanlar seyahat etmekte özgür

Almanya’ya seyahat edebilmek için, şimdilik Paul Ehrlich Enstitüsü‘nün (PEI) web sitesinde* listelenen BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarından biri ile aşılanmış olmak ve koruma için gerekli olan ikinci dozun yapılmasının üzerinden en az 14 gün geçmiş olması gerekiyor. Ülkemizde kış aylarında yoğunlukla uygulanan Sinovac aşısı ise gerekli testler tamamlanır tamamlanmaz, karşılaştırılabilir koruma standardının onaylanmasının ardından kapsama alınması bekleniyor.

Yaz seyahati özlemi son buluyor

Almanya’nın ardından diğer Avrupa ülkelerinin de kapılarını açmaya başlayacağı bekleniyor. Vize süresi dolanlar ve yurtdışı tatili özlemi duyanlar yaz aylarında seyahat edebilmeleri için vize randevularını aşı dozlarını tamamlamalarına gerek olmadan iDATA web sitesi aralığıyla gerçekleştirebilirler.

1998 yılında İstanbul'da kurulan iDATA, vize başvurularının kabulü ve değerlendirilmesi ile ilgili destek hizmetleri alanında uzmanlaşmış, Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından Ankara, İstanbul ve İzmir’de, İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından da İstanbul’da vize hizmetlerinin sağlanması için yetkili tek resmi kurum olarak tanımlandı.



