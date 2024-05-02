Alternatif Bank ilk çeyrek rakamlarını açıkladı

Alternatif Bank'ın ilk çeyrek konsolide net karı 553 milyon lira oldu. Genel Müdür Ozan Kırmızı: Yılın ilk üç ayında yüksek aktif kalitemizi koruyarak etkin bir bilanço yönetimi gerçekleştirdik.

Alternatif Bank'ın yılın ilk çeyreği itibarıyla konsolide net karı, 553 milyon lira olarak gerçekleşti. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank'ın 2024'ün ilk çeyreğindeki konsolide rakamlarına göre toplam aktif büyüklüğü, 71 milyar lira seviyesinde tespit edildi.

Bankanın bu dönem nakdi (finansal kiralama alacakları dahil) ve gayri nakdi kredilerle ülke ekonomisine sağladığı destek ise 66 milyar lira oldu. Öz kaynaklarını 6,8 milyar lira seviyesine yükselten bankanın bu dönem sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 27,2 oldu. Yılın ilk çeyreğinde gösterdiği performansla birlikte, bankanın konsolide net dönem karı ise 553 milyon lira oldu.

Alternatif Bank Genel Müdür Ozan Kırmızı, küresel ekonomiyi etkileyen önemli gelişmelerin yaşandığı yılın ilk çeyreğinde, paydaşlarına ve ülke ekonomisine karşı sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirtti.

Bankanın elde ettiği başarılı sonuçlarda bireysel ve dijitalleşme alanındaki yoğun eforunun da önemli olduğunu aktaran Kırmızı, "Hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam ettik, yılın ilk üç ayında yüksek aktif kalitemizi koruyarak etkin bir bilanço yönetimi gerçekleştirdik. Alternatif Bank olarak dijital ve bireysel bankacılıkta güçlü bir büyümeyle müşteri tabanımızı genişletmeye devam ediyoruz. Bu anlamda önemli gördüğümüz kilometre taşlarımızdan birini daha hayata geçirerek yakın zamanda yenilenen mobil uygulamamızı müşterilerimizin kullanımına sunduk." ifadelerini kullandı.

Rekabette öne çıkmalarını sağlayan en önemli noktalardan birinin yenilenen mobil uygulamaları olduğuna işaret eden Kırmızı, müşterilerinin ihtiyaç duydukları anda kendilerine özel atanmış bankacılarıyla birebir iletişime geçme imkanı sunduklarını aktardı.

Kırmızı, hayata geçirdikleri çalışmalarla bankanın bireysel ve dijital bankacılık alanındaki iddiasını ortaya koyduklarını kaydederek, üstün müşteri deneyimi hedefleri doğrultusunda, dijital kanallardan sundukları kolaylık, hız ve hizmet çeşitliliği gibi faydalarla, müşterilerinin hayatlarına değer katmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Beş yıldır "Engelsiz Bankacılık" çalışmaları yürüttükleri bilgisini paylaşan Kırmızı, bankacılık hizmetlerini herkesin erişebileceği şekilde tasarlamanın ve sunmanın önemine inanarak, "Yardım Temelli Değil Hak Temelli" bir yaklaşımla faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

Kırmızı, bu kapsamdaki en yeni çalışmalarından birisinin Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) işbirliğinde gerçekleştirdikleri Engelsiz Bankacılık Araştırması olduğuna değinerek şunlara dikkati çekti:

"Araştırmayla 2019'dan bu yana gerçekleştirdiğimiz çalışmaların erişilebilirlik ve engelleri kaldırmak noktasında, paydaşlarımız ve kamuoyu nezdinde nasıl bir etki ve farkındalık yarattığını ölçümledik. Araştırma, bankamızın yaratmak istediği değişim ve etki hedefine ulaşma konusunda doğru adımlarla ilerlediğini objektif bir şekilde gösterdi. 6 ay süren çalışmayla elde ettiğimiz kapsamlı ölçümleme ve bulgular bundan sonraki süreçte çalışmalarımızı şekillendirecek. Engelsiz Bankacılığı çalışan ve müşteri deneyiminde mükemmeliyet arayışımızın bir tamamlayıcısı ve marka kimliğimizin bir parçası olarak görerek bu alandaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."