Alternatif Bank mobilde Blindlook başarısı

Alternatif Bank Mobil Uygulaması, Blindlook tarafından yapılan ölçümleme sonuçlarına göre, 85 erişilebilirlik skoru ile bankacılık sektörünün en erişilebilir mobil uygulamalarından biri oldu.

Alternatif Bank Mobil Uygulaması, Blindlook tarafından yapılan ölçümleme sonuçlarına göre, 85 erişilebilirlik skoru ile bankacılık sektörünün en erişilebilir mobil uygulamalarından biri oldu.

Mobil uygulamaların erişilebilirliğini aylık olarak ölçümleyen BlindLook, ölçümleme sonuçlarını kısa süre önce açıkladı. BlindLook’un Erişilebilir Markalar Ağı “Eyebrand”e katılan öncü kurumlardan biri olan Alternatif Bank’ın mobil uygulaması, ölçümleme sonuçlarına göre 85 erişilebilirlik skoru ile sektörün en erişilebilir mobil uygulamalarından biri oldu. Bankanın bu başarısı, dijital bankacılığı herkes için eşit ve erişilebilir kılma yolunda attığı adımların önemli bir göstergesi niteliğinde.

- Engelsiz bir gelecek inşa etme hedefimiz var

Alternatif Bank Genel Müdürü Ozan Kırmızı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Erişilebilirliği, yalnızca teknik bir uyum süreci ve gereklilik olarak değil; kapsayıcı finans yaklaşımımızın ayrılmaz bir parçası ve en önemli toplumsal sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Alternatif Bank olarak, dijital kanallarımızı herkes için eşit fırsatlar sunacak şekilde tasarlamak üzere kararlılıkla çalışıyoruz. Çünkü daha fazla bireyin finansal hizmetlere özgürce erişiminin ancak tüm engelleri ortadan kaldırdığımızda gerçekleşeceğini biliyoruz. Alternatif Bank Mobil Uygulamamızın, BlindLook’un sağladığı verilere göre 100 üzerinden 85 erişilebilirlik skoru ile sektörde ön sıralarda yer alması, bu alandaki sürdürülebilir çabalarımızın güçlü bir göstergesi. Erişilebilir dijital bankacılığın, bireylerin ekonomik yaşama tam ve bağımsız katılımının önünü açtığına inanıyor, bu doğrultuda attığımız her adımı stratejik bir yatırım olarak görüyoruz. Engelsiz bir gelecek inşa etme hedefiyle, dijital kapsayıcılığı artıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

- Kapsayıcılığı tüm hizmet kanallarımıza yayıyoruz

Fiziksel ve dijital tüm temas noktalarında erişilebilirliği artırmak amacıyla geliştirdikleri rehber ve çözümlerle sektöre örnek teşkil eden bütünsel bir model ortaya koyduklarını vurgulayan Ozan Kırmızı sözlerine şöyle devam etti:

“Erişilebilirliği yalnızca dijital kanallarla sınırlı görmüyor; tüm hizmet kanallarımıza yayılan bütünsel bir dönüşüm olarak ele alıyoruz. Müşteri İletişim Merkezimizde işaret dili bilen temsilcilerimizle hizmet sunarken, fiziksel şube ortamlarımızı da görme, işitme ve ortopedik engeli bulunan bireylerin rahatlıkla erişim sağlayabileceği şekilde yeniden düzenliyoruz. Görme engelli bireylerin bankacılık hizmetlerine bağımsız erişimini mümkün kılan mobil uygulamamızdan, herkes için anlaşılır bir finans dili oluşturmayı hedeflediğimiz Erişilebilir Bankacılık Terimleri Sözlüğü projemize kadar tüm inisiyatiflerimizin temelinde, erişimin önündeki engelleri kalıcı olarak ortadan kaldırma hedefi var. ‘Engelleri Kaldırmak Tek Alternatifimiz’ podcast serimizle ise yalnızca farkındalık yaratmakla kalmıyor, farklı paydaşlarla birlikte bu alanda sürdürülebilir bir dönüşümü destekliyoruz. Bu projelerin her biri, yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, erişilebilir bir geleceğe yatırım olarak konumlanıyor.”