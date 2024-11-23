Altın, borsa, dolar... Yatırım araçlarının haftalık performansı nasıl oldu?

Geçen hafta sonu 4 bin 764 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 5,48 artarak 5 bin 25 liraya yükseldi.

23.11.2024 09:24:080
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Altın, borsa, dolar... Yatırım araçlarının haftalık performansı nasıl oldu?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,71, dolar/TL yüzde 0,39 ve altının gram fiyatı yüzde 5,49 artarken, euro/TL yüzde 0,80 geriledi.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.023,38 ve en yüksek 9.550,63 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,71 üzerinde 9.549,89 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,49 artışla 3 bin liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,41 yükselişle 20 bin 350 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 4 bin 764 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 5,48 artarak 5 bin 25 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,39 değer kazanarak 34,5500 liraya çıkarken euro ise yüzde 0,80 azalışla 36,0330 liraya düştü.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,55 ve emeklilik fonları yüzde 0,56 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,89 ile "Kıymetli Maden" fonlar oldu.


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