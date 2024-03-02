Altın, döviz, borsa... Bu hafta yatırım araçlarının performansı?

Geçen hafta sonu 3 bin 335 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 410 liraya çıktı.

2.03.2024 09:11:020
Paylaş Tweet Paylaş
Altın, döviz, borsa... Bu hafta yatırım araçlarının performansı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,96 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 1,49, avro/TL yüzde 0,61, altının gram fiyatı yüzde 2,27 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.062,36 ve en yüksek 9.450,48 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,96 değer kaybederek 9.097,15 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,27 artışla 2 bin 73 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,26 artarak 13 bin 931 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 3 bin 335 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 410 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,49 değer kazanarak 31,5560 liraya, avro yüzde 0,61 artışla 33,9100 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,60 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,20 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,72 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dış ticaret açığı Şubat'ta geriledi

Dış ticaret açığı Şubat'ta geriledi

Küresel piyasalar, ECB'nin faiz kararına ve ABD'nin istihdam raporuna odaklı

Küresel piyasalar, ECB'nin faiz kararına ve ABD'nin istihdam raporuna odaklı

Emeklilerin bayram ikramiyelerindeki artış kararı Meclis'ten geçti

Emeklilerin bayram ikramiyelerindeki artış kararı Meclis'ten geçti

Şişecam'dan 3 ülkede 114 milyon dolarlık yatırım

Şişecam'dan 3 ülkede 114 milyon dolarlık yatırım

Fed'in yeni 'enflasyon' değerlendirmesi

Fed'in yeni 'enflasyon' değerlendirmesi

Musk, OpenAI ve Altman'a yapay zeka davası açtı

Musk, OpenAI ve Altman'a yapay zeka davası açtı

Yorum Yaz