Altın, döviz, borsa... Bu haftanın 'yatırım araçları' performansı

Borsa İstanbul'da işlemin yıllık bazda ortalama yüzde 6,80 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,01, euro/TL yüzde 0,53 azalış, altının gram fiyatı ise yüzde 2,15 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 8.872,75 puan ve en yüksek 9.830,83 puanı gördükten sonra haftayı, önceki haftanın devamının yüzde 6,80 üstünde 9.659,48 puandan tamamladı.

İşlemde görülen 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,15 artışla 3 bin 750 liraya, kapalı cumhuriyetin satış fiyatı da yüzde 2,13 artışla 25 bin 375 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 6 bin 152 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,10 artarak 6 bin 281 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 azalarak 38,0100 liraya, euro yüzde 0,53 azalışla 41,1260 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,51, emeklilik fonları ise yüzde 0,92 değer kaybetti. Kategorilere göre yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,40 ile "para piyasası" fonları oldu.