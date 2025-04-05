Altın, döviz, borsa, fonlar: Yatırım araçlarının haftalık performansı

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, emeklilik fonları yüzde 0,28 değer kazandı.

5.04.2025 09:34:410
Paylaş Tweet Paylaş
Altın, döviz, borsa, fonlar: Yatırım araçlarının haftalık performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,90 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,01, euro/TL yüzde 1,81 artış, altının gram fiyatı ise yüzde 0,80 azalış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.339,67 puanı ve en yüksek 9.643,17 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,90 altında 9.379,83 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,80 azalışla 3 bin 720 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,77 düşüşle 25 bin 180 liraya indi.

Geçen hafta sonu 6 bin 281 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,73 azalarak 6 bin 235 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 artarak 38,0140 liraya, euro yüzde 1,81 artışla 41,8720 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, emeklilik fonları yüzde 0,28 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,91 ile "kıymetli maden" fonları oldu.









Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Gayrimenkul satışlarında tüm zamanların ilk çeyrek rekoru kırıldı

Gayrimenkul satışlarında tüm zamanların ilk çeyrek rekoru kırıldı

Küresel piyasalarda gelecek hafta: ABD'nin 'enflasyon' verileri izlenecek

Küresel piyasalarda gelecek hafta: ABD'nin 'enflasyon' verileri izlenecek

TCMB, Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı

TCMB, Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı

Elektrik fiyatlarına yüzde 25 zam geldi

Elektrik fiyatlarına yüzde 25 zam geldi

Doğalgazda nisan ayı tarifesi belli oldu

Doğalgazda nisan ayı tarifesi belli oldu

Fed Başkanı Powell, enflasyonu işaret etti

Fed Başkanı Powell, enflasyonu işaret etti

Yorum Yaz