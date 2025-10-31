Altın, döviz, borsa: Yatırım araçlarının bu hafta performansı nasıl gerçekleşti?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,27, dolar/TL yüzde 0,19 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 1,96, avro/TL ise yüzde 0,59 değer kaybetti.

31.10.2025 19:46:120
Paylaş Tweet Paylaş
Altın, döviz, borsa: Yatırım araçlarının bu hafta performansı nasıl gerçekleşti?

BIST 100 endeksi, en düşük 10.816,89 puanı ve en yüksek 10.994,41 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,27 üstünde 10.971,52 puandan haftayı tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,96 azalışla 5 bin 431,4 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,95 düşüşle 36 bin 640 liraya indi.

Geçen hafta sonu 9 bin 280 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,96 azalarak 9 bin 98 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,19 artarak 42,0490 liraya çıkarken, avro yüzde 0,59 düşerek 48,5610 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,18, emeklilik fonları yüzde 1,04 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,7 ile "hisse senedi" fonları oldu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Z kuşağı iş hayatından neler bekliyor?

Z kuşağı iş hayatından neler bekliyor?

ABD vize bekleme sürelerini güncelledi: Ankara Büyükelçisi'nden mesaj var

ABD vize bekleme sürelerini güncelledi: Ankara Büyükelçisi'nden mesaj var

Anket sonucu: 28 ekonomistin Ekim enflasyon tahmini belli oldu

Anket sonucu: 28 ekonomistin Ekim enflasyon tahmini belli oldu

"Enflasyonda yüzde 33 ilerlemedir ama yüzde 25-29 bandı zor"

"Enflasyonda yüzde 33 ilerlemedir ama yüzde 25-29 bandı zor"

Kur Korumalı Mevduat'ta gerileme devam ediyor

Kur Korumalı Mevduat'ta gerileme devam ediyor

Para Politikası Kurulu'nun toplantı özetleri yayımlandı

Para Politikası Kurulu'nun toplantı özetleri yayımlandı

Yorum Yaz