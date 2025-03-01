Altın, döviz, borsa: Yatırım araçlarının haftalık performansı nasıl oldu?

Geçen hafta sonu 5 bin 749 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,70 azalarak 5 bin 594 liraya geriledi.

1.03.2025 09:26:300
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Altın, döviz, borsa: Yatırım araçlarının haftalık performansı nasıl oldu?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,59 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,28, euro/TL yüzde 1,75 arttı, altının gram fiyatı ise yüzde 2,68, azalış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.422,17 puanı ve en yüksek 9.782,23 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,59 üstünde 9.658,72 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,68 azalışla 3 bin 340 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,64 düşüşle 22 bin 630 liraya indi.

Geçen hafta sonu 5 bin 749 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,70 azalarak 5 bin 594 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,28 değer kazanarak 36,5130 liraya, euro yüzde 1,75 artışla 37,9910 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,15, emeklilik fonları yüzde 0,01 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,89 ile "borçlanma araçları" fonları oldu.

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