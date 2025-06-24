Altın güven liman talebinin azalmasıyla düşüşte

Bloomberg'in haberine göre, Külçe altın, Salı günü ons başına 3.335 doların altına kadar düşerek yüzde 1’e varan bir kayıp yaşadı. Trump, İran’ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırılarını emretmesinden sadece birkaç gün sonra, Truth Social adlı sosyal medya platformunda sürpriz bir açıklama yaparak anlaşmanın çatışmalara kalıcı bir son getirmeyi amaçladığını belirtti. Ateşkesin kesin tarihi ve İsrail’in Trump’ın açıklamasına vereceği tepki ise belirsizliğini koruyor. Salı gününün erken saatlerinde her iki tarafın da saldırılarda bulunduğu bildirildi.

Yılbaşından bu yana yüzde 28 yükselen altın fiyatlarının başlıca itici güçlerinden biri, artan jeopolitik gerilimler nedeniyle yükselen güvenli liman talebiydi. Aynı zamanda, Trump’ın uyguladığı tarifelerin ekonomik etkilerine dair endişeler ve merkez bankalarının artan altın alımları da bu yükselişi destekledi. Yatırımcılar, önümüzdeki günlerde ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın sunumunu dikkatle izleyecek; çünkü faiz indirimi sinyalleri, faiz getirmeyen altın için olumlu bir ortam oluşturabilir.

Singapur saatiyle 12:14 itibarıyla spot altın yüzde 0,6 düşüşle ons başına 3.348,68 dolara geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,3 düştü. Platin ve paladyum değer kaybederken, gümüşte önemli bir değişiklik olmadı.