Altın hız kesmiyor

Altın fiyatları, koranavirüs salgınının küresel ekonomiyi resesyona sürükleyeceği endişeleri ile yatırımcıların geleneksel güvenli liman altına yönelmelerinden destek buluyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların piyasalardaki hızlı düşüşten rahatsızlık duymaları ve ekonomik endişelerin paranın altın destekli Borsa fonlarına (ETF) yönelmesine neden olması ile birlikte, üst üste altıncı çeyreği de kazançla geçerek 2011'den bu yana en uzun çeyrek dönem yükseliş serisini gerçekleştirmeye yöneldi. Metal ayrıca Fed'in sınırsız parasal gevme programı dahil ekonomiyi desteklemeye yönelik küresel teşvik tedbirlerinden de destek alıyor.

Altın, artan sağlık krizinin dünya piyasalarını sarsması ve bunun sonucu yatırımcıların diğer piyasalardaki kayıplarını kapatmak amacıyla nakit elde etmek için altın satmaları ve bunun yanında fiziki altında tedarik zincirindeki aksaklıkların vadeli piyasalarda altın satıcılarının fiziki altın teslimat taahhütlerini yerine getirememe riskini ortaya çıkarması ile birlikte oldukça volatil bir ay geçirdi. Fiziki piyasadaki bu sıkışmanın gevşemesi ile birlikte, traderların dikkatleri virüsün ekonomik etkilerini gidermek için hazırlanan tedbirlerin etkinliğine çevrildi.

Spot altın yüzde 0.5 düşerek Singapur saati ile 12:29'da ons başına 1,614.37 dolara indi ve bunun sonucu çeyrek dönemlik kazanç yüzde 6.4'e geriledi. Rusya Merkez Bankası Pazartesi günü 1 Nisan'dan başlayarak altın alımını durduracağını açıkladı, ancak hareketi tanımlamadı.

Altın destekli ETF'lerdeki altın varlıkları, Bloomberg'in derlediği verilere göre, bu çeyrekte 228 ton arttı ve rekor seviyeye ulaştı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.2 yükseldi ve bu yılın ilk üç aylık döneminde yüzde 5.6 tırmandı.

İlk çeyrekte, diğer değerli metaller karışık bir seyir izledi. Spot gümüş yüzde 21 düşerken, platin yüzde 25 geriledi ve paladyum yüzde 20 yükseldi.