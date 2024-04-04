Altın, Powell'ın sözlerinin ardından rekor kırdı

Altın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın istihdam artışlarına ilişkin son okumaların ve beklenenden yüksek enflasyonun bu yıl ekonomi politikasının genel resmini önemli ölçüde değiştirmediğini yinelemesinin ardından bir kez daha rekor seviyeye yükseldi.

Spot altın, Powell’ın açıklaması sonrası ons başına 2.300 dolar seviyelerini gördü. Powell açıklamasında, politika yapıcıların faiz indiriminden önce enflasyonun daha fazla düştüğünü görmek için bekleyecek zamanı olduğunu belirterek, enflasyondaki son yükselişin genel görünümü değiştirmediğini vurguladı.

New York merkezli bağımsız metal traderı Tai Wong, altın fiyatlarının rekor kırmasına ilişkin olarak "Altın, Powell'ın yoldaki 'tümseklerin' genel olumlu tabloyu değiştirmediğini vurgulamasının ardından artan ticaret hacmiyle bir başka tarihi zirveye yükseldi" dedi.

Siyasi ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olan altın, güçlü merkez bankası alımları ve güvenli liman talebinin yardımıyla bu yıl şu ana kadar yüzde 11'in üzerinde artış gösterdi.