Altın, rekor yeniledi

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl için toplamda 75 baz puanlık 3 faiz indirimi öngörüsünü korumasının ardından 2 bin 222 dolara ulaşarak rekor yeniledi.

21.03.2024 10:40:020
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Altın, rekor yeniledi

Altının ons fiyatı, Fed'in bu yıl için 3 faiz indirimi öngörüsünü korumasıyla rekor yeniledi. Altının ons fiyatının, son haftalarda büyük merkez bankalarının bu yıl faiz indirim döngüsü başlatacağı beklentisinin artmasıyla rekor tazelemesi dikkati çekiyor.

Aralık 2023'te ons başına 2 bin 222 dolara kadar yükselen altının fiyatı, bugüne kadarki süreçte de yaklaşık 2 bin doların üzerinde seyretti. Bugün seans başlarında altının ons fiyatı 2 bin 222,78 dolara ulaşarak rekor yenilemesinin ardından TSİ 9.20 itibarıyla 2 bin 208 dolar seviyelerinden işlem gördü.

Analistler, düşük faiz oranlarının sürekli gelir getirmeyen altın tutmanın fırsat maliyetini azalttığını ve dolar üzerinde baskı oluşturarak altını diğer para birimlerini tutan yatırımcılar için daha ucuz hale getirdiğini belirtti.

Fed, dün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için geçen yıl aralıkta öngördüğü yüzde 4,6'da sabit bıraktı.

Fed'in federal fon oranına ilişkin 2025 yılı tahmini yüzde 3,6'dan yüzde 3,9'a, 2026 için yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e çıkarıldı. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi de yüzde 2,5'ten yüzde 2,6'ya yükseltildi. Söz konusu tahminler, Fed'in 2024'te toplamda 75 baz puanlık 3 faiz indirimi öngördüğüne işaret etti.

Analistler, yüksek faiz oranlarının altın fiyatı üzerinde baskı oluşturduğunu, buna karşın altının dün Fed'in 2024'te toplamda 75 baz puanlık 3 faiz indirimi öngörüsünü korumasından destek aldığını belirtti.

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