Altın sert düştü, ons fiyatı 1600 doların altına indi

Altın fiyatları, yatırımcıların diğer piyasalardaki sert düşüş dolayısıyla nakite ihtiyaç duymaları ile gelen satışlarla sert düştü.

12 MART, 20200
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Altın sert düştü, ons fiyatı 1600 doların altına indi

Altın vadeli kontratları, yatırımcıların finans piyasalarının geneline gelen sert satışlar sonucu teminat kapatmak için altın satışlarına gitmeleri ile birlikte sert düştü.

Nisan vadeli altın kontratları yüzde 3.5 düşerek New York saati ile 09:48'de ons başına 1,585.40 dolara indiç

ABD piyasalarında bu hafta bir kez devreye giren devre kesiciler, Standard & Poor's 500 (S&P 500) Endeksi'ndeki satışların hisseleri güniçi ayı piyasasına sokması ile birlikte bugün bir kez daha tetiklendi.

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