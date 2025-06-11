Altın ve mevduat faizi yatırımcısını sevindirdi, dolar ve avro üzdü

TÜFE ile indirgendiğinde, mayıs ayı itibarıyla altın yıllık bazda 10 aydır, mevduat faizi de 3 aydır yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar ve avronun kaybettirme serisi devam etti.

11.06.2025 11:28:200
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Altın ve mevduat faizi yatırımcısını sevindirdi, dolar ve avro üzdü

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, dolar ve avro diğer yatırım araçlarına oranla yatırımcısını üzmeyi sürdürüyor.

Türk lirasının değer kazanması ve mevduat faizlerindeki artışla yatırımcılar son aylarda yeniden mevduat faizine yöneldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından reel getirileri hesaplanan finansal yatırım araçları arasında mayıs ayında yıllık bazda külçe altın, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,87 ile öne çıkarken, mevduat faizinin reel getirisi de yüzde 5,83 olarak kayıtlara geçti.

Dolar ve avroda kayıp serisi

Bu dönemde dolar ve avro ise TÜFE ile indirgendiğinde, sırasıyla yüzde 11,14 ve 7,27 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Dolar, TÜFE ile indirgendiğinde yıllık bazda 22 aydır, avro ise benzer şekilde 14 aydır reel getiri sağlamıyor.

Dolar ve avronun aksine altın ve mevduat faizi ise yatırımcısını sevindirmeyi sürdürdü.

Altının yıllık bazda reel getiri sağladığı ay sayısı 10'a, mevduat faizinin kazandırdığı ay sayısı 3'e ulaştı.

Öte yandan, BIST 100 endeksinde kayıp serisi 10 ayı, devlet iç borçlanma senetlerinde 26 ayı buldu.

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