Altın yılın 2. çeyreğine rekorla girdi

Külçe altın, son seanslarda bir dizi zirveye ulaştıktan sonra bugün erken saatlerde Perşembe günkü kapanışa göre yüzde 1,3 artışla ons başına 2.259,69 dolara kadar yükseldi.

1.04.2024 10:21:270
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Altın yılın 2. çeyreğine rekorla girdi

Altın, ikinci çeyreğin başlamasıyla birlikte rekora yükseldi ve Fed'in faiz indirimlerine yaklaşması ve jeopolitik gerilimlerin derinleşmesinin etkisiyle yükselişini sürdürdü.

Külçe altın, son seanslarda bir dizi zirveye ulaştıktan sonra bugün erken saatlerde Perşembe günkü kapanışa göre yüzde 1,3 artışla ons başına 2.259,69 dolara kadar yükseldi.

Bir dizi olumlu etken, Şubat ortasından bu yana külçeyi yaklaşık yüzde 14 oranında artırdı. Büyük merkez bankalarının parasal genişlemeye gitme ihtimali ve Orta Doğu ile Ukrayna'da artan gerilimler yükselişe destek verdi. Özellikle Çin'de merkez bankaları güçlü alımlar yaparken, Asya'nın en büyük ekonomisinde devam eden sorunlar nedeniyle oradaki tüketiciler külçeye yükleme yapıyor.

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