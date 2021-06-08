Altına yatırım Mayıs'ta 9 ayın zirvesinde

Dünya Altın Konseyi’nin Mayıs ayı raporuna göre, Mayıs ayında altına dayalı Borsa yatırım fonlarına Eylül 2020’den sonraki en büyük giriş gerçekleşti.

Mayıs ayında altına dayalı borsa yatırım fonlarına 3,4 milyar dolar ile Eylül 2020’den sonraki en büyük giriş gerçekleşirken küresel olarak yönetilen altın varlıklarının toplamı 222 milyar dolara ulaştı. Bloomberg'de yer alan, Dünya Altın Konseyi’nin Mayıs ayı raporuna göre, Mayıs ayında altına dayalı Borsa yatırım fonlarına Eylül 2020’den sonraki en büyük giriş gerçekleşirken enflasyon ve parasal destek ile ilgili gelişmelerin altın fiyatlarını etkileyecek ana faktörler olacağı belirtildi.

Rapora göre, altına dayalı borsa yatırım fonlarına Mayıs ayında 3,4 milyar dolarlık giriş olurken küresel olarak yönetilen altın varlıklarının toplamı 222 milyar dolara ulaştı. Ağustos 2020’de altın fiyatları zirveye ulaştığında yönetilen altın varlıklarının toplamı 240 milyar dolar civarında bulunuyordu.

Bu girişlerin arkasında artan altın fiyatlarının, enflasyon endişelerinin, zayıflayan ABD dolarının ve düşük reel faizlerin etkili olduğunu belirten Dünya Altın Konseyi, faiz oranlarının 2021 yılının şimdiye kadar olan kısmında altın fiyatlarını etkileyen en önemli faktör olduğunu söyledi.

Tayland ve Macaristan merkez bankalarının Mayıs ayındaki altın talebinin de altın fiyatlarındaki artışı desteklediğini belirten kurum, son aylarda merkez banklarından gelen talebin istikrarsız olmasına rağmen 2021 yılında merkez bankalarının net alıcı konumda olmasını beklediklerini belirtti.

Dünya Altın Konseyi, COMEX piyasasındaki net uzun pozisyonların 44 milyar dolara ulaşarak Şubat ayından bu yana en yüksek seviyede olduğunu da belirtti.

Hem borsa yatırım fonlarındaki hem de uzun pozisyonlardaki artışın piyasa görünümüne olumlu katkı yaptığını vurgulayan kurum, enflasyonun geçici olup olmayacağının da altın fiyatları için önemli olacağının altını çizdi.