Altınay Savunma, dünyada ilk 100’ü hedefliyor

Nilüfer Gözütok Ünal / CAPİTAL

Altınay Savunma Teknolojileri, Altınay Teknoloji Grubu çatısı altında 2014 yılında kuruldu. Şirket, hareket kontrol sistemleri, insansız sistemler, deniz sistemleri, silah sistemleri, mühimmat imha ve kritik üretim sistemleri gibi alanlarda yerli ve milli çözümler geliştiriyor. Kurulduğu günden bu yana Altay Tankı, Milli Muharip Uçak KAAN, HÜRJET, HÜRKUŞ, GÖKBEY ve MİLGEM gibi Türkiye’nin stratejik savunma projelerinde kritik görevler üstlenen Altınay, bugün itibarıyla 700’ü aşkın uzman kadrosuyla faaliyet gösteriyor. Kocaeli Dilovası’ndaki Üretim Teknolojileri Merkezi, İstanbul Teknopark’taki merkez ofis ve Ankara’daki yeni planlanan yatırımlarıyla savunma sanayi ekosisteminde büyümeye devam ediyor.

“İş stokumuz 2’ye katlandı”

Şirket, 2024 Mayıs ayında tamamladığı halka arzla birlikte büyüme yolculuğunda yeni bir faza geçti. Halka arz süreci sonrası sermaye yapısını güçlendiren Altınay, sürdürülebilir üretim kapasitesi oluşturma, ihracat potansiyelini artırma ve küresel ölçekte savunma sanayi tedarik zincirinde daha görünür hale gelme hedeflerini önceliklendirdi. Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Z. Burak Mercan, “Bugün artık yalnızca çözüm geliştiren değil Ar-Ge’den üretime geçmiş bir yapıyız. Bu yıl ciromuzun yüzde 70’i üretim tabanlı olacak. Halka arzdan bu yana iş stokumuz ikiye katlandı. Yaklaşık 200 milyon dolarlık bir iş hacmimiz var. Mevcut üretim kapasitemiz tamamen dolmuş durumda. Yeni yatırımlar için çalışmalarımızı hızlandırdık” dedi.

“246 projeyi tamamladık”

Mercan, şu ana kadar 246 projeyi tamamladıklarını, halihazırda ise 90’a yakın projenin aktif olarak sürdüğünü belirtti. Şirketin 2025 yılı ilk çeyreğinde elde ettiği gelir yaklaşık 17,5 milyon dolar, faaliyet kârı ise 5,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Kocaeli Dilovası’nda kurulan ve 25 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Üretim Teknolojileri Merkezi’nin tamamen dolduğunu vurgulayan Mercan, “Geçen yıl devreye aldığımız fabrikamız tam kapasiteyle çalışıyor. Bu nedenle ilave yatırımlar kaçınılmaz hale geldi. Yeni tesis yatırımlarımızdan biri, 16 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak Mühendislik ve Devreye Alma Mükemmeliyet Merkezi. Bir diğer önemli yatırımımız ise Ankara Havacılık ve Uzay Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak olan Havacılık ve Uzay Üretim Mükemmeliyet Merkezi olacak” diye konuştu.

“Robotik ve savunmadaki bilgi birikimi medikal alana taşıyoruz”

Altınay’ın bugüne kadarki en dikkat çeken projelerinden biri, NATO tarafından da sertifikalanan MAAT Projesi. Bu projede, kullanım ömrünü tamamlamış mühimmatların çevreye zarar vermeden, tamamen insansız sistemlerle bertaraf edilmesi hedeflendi. Mercan, “İnsana ve çevreye zarar vermeyen, yüksek güvenlikli bir sistem kurduk. Bu sistemle sadece ülkemiz değil, dost ve müttefik ülkeler de fayda sağlayabilecek” ifadelerini kullandı. Altınay, yalnızca savunma sistemlerine değil, sivil alandaki teknolojilere de yatırım yapıyor. TUSAŞ ile birlikte geliştirilen, orman yangınlarını algılayacak insansız hava aracı projesi ve ABD’den ithal edilen bir medikal sistemin yerli versiyonunu üretmeye yönelik planlar da bu kapsamda öne çıkıyor. Mercan, “Robotik ve savunma teknolojilerindeki bilgi birikimimizi medikal alana taşıyoruz. Bu ürün sadece Türkiye’de değil, dünyada da satılabilecek bir sistem olacak” dedi.

“Ortaklık ya da satın almalarla ilerlemeyi planlıyoruz”

Altınay’ın ihracatta da büyüme hedefliyor. Şirket, EDGE Group (BAE), PM Defence (Malezya) ve National Instruments (ABD) gibi şirketlerle iş birlikleri yürütüyor. Mercan, “EDGE Group ile ilk yurt dışı sözleşmemizi imzaladık. Onların tasarladığı hava aracının iniş takımlarını biz geliştiriyoruz. ABD’de Teksas veya Şikago’da ofis açabiliriz. Avrupa’da şirket ortaklıkları ya da satın almalarla ilerlemeyi planlıyoruz” açıklamasını yaptı. Altınay’ın nihai hedefi, dünya savunma sanayisinin ilk 100 şirketi arasında yer almak. Mercan, “Şu anda 100’üncü sıradaki şirketin cirosu 480 milyon dolar. Biz 500 milyon dolarlık ciroya ulaştığımızda listeye girmemiz mümkün olacak. Bu hedefe ulaşmak için hem vizyonumuz hem performansımız hem de altyapımız hazır” diye konuştu.