Altınay Savunma'dan bedelsiz kararı

Altınay Savunma Teknolojileri (ALTNY), sermayesini mevcut 235,3 milyon TL seviyesinden yüzde 324,9999 oranında bedelsiz artırarak 1 milyar TL’ye çıkarma kararı aldı. Artışın tamamı şirketin iç kaynaklarından karşılanacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 764,7 milyon TL’lik artışın 755,9 milyon TL’si sermaye düzeltme farklarından, 8,8 milyon TL’si ise paylara ilişkin primlerden karşılanacak.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Yapılacak artırımla birlikte A grubu hissedarlar 175,5 milyon TL, B grubu hissedarlar 325 TL ve C grubu hissedarlar 589,2 milyon TL nominal değerli pay elde edecek.

Ayrıca, bu süreçte Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul ve diğer yetkili mercilere başvuru yapılacağı, gerekli evrakların hazırlanacağı ve esas sözleşmenin ilgili maddesinin tadil edileceği belirtildi. Tadil tasarısı, yapılacak ilk genel kurul toplantısında hissedarların onayına sunulacak.