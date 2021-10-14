Altında son durum: Gram altın yılın zirvesini gördü

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 530 liraya çıkarak yılın zirvesini gördü.

14.10.2021 15:12:000
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Altında son durum: Gram altın yılın zirvesini gördü

Gram altın, 530 TL’ye ulaşarak bu yılın zirvesini gördükten sonra 528 TL’ye geriledi. Analistlere göre, gram altındaki artışta dolar kurundaki hızlı yükseliş etkili oldu. Dolar/TL, şu dakikalarda 9,15 seviyesinde bulunuyor.

15.00 itibarıyla çeyrek altın 866 lira, Cumhuriyet altını da 3.557 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise, şu sıralarda 1.797 dolardan alıcı buluyor.

Bugün piyasaların yönü açısından ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının önem taşıdığını aktaran analistler, veri tarafında ise yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD’de Üretici Fiyat Endeksi’nin izleneceğini kaydetti.

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