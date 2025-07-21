Altında son durum ne? 21 Temmuz altın fiyatları

Altının gramı 4 bin 378 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 333 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 583 liradan satılıyor.

21.07.2025 09:56:480
Paylaş Tweet Paylaş
Altında son durum ne? 21 Temmuz altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 378 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 artışla 4 bin 351 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 üstünde 4 bin 378 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 333 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 583 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,6 artışla 3 bin 370 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bazı ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinden faiz indirim çağrısı gelmesi ile ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizliklerin devam etmesinin altın fiyatlarında desteklediğini söyledi.

Bugün yurt dışında ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 390 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 320 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Haziran sonu itibarıyla borç stoku verisi açıklandı

Haziran sonu itibarıyla borç stoku verisi açıklandı

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 378 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 378 bin liraya yükseldi

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

Çin mega baraj inşaatını başlattı, sermaye piyasaları atağa kalktı

Çin mega baraj inşaatını başlattı, sermaye piyasaları atağa kalktı

Cevdet Yılmaz: "Katma değerli üretimi artıracak politikaları uygulamaya kararlıyız"

Cevdet Yılmaz: "Katma değerli üretimi artıracak politikaları uygulamaya kararlıyız"

İkinci el araç satışlarına bayram etkisi

İkinci el araç satışlarına bayram etkisi

Yorum Yaz