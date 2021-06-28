Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 500 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 503,2 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü de önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 501,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 azalışla 500,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını da 3.350 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise cuma günü yüzde 0,4'lük artışla 1.781,5 dolardan kapanmasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.784 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair belirsizliklerin sürmesinin altının ons fiyatının yön bulmasını zorlaştırdığını ve işlemlerin 1.770-1.790 bandında görülmeye devam ettiğini belirterek, yurt içinde ise gram altının düşen dolar kurundan destek bulduğunu söyledi.

Bugün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen yeni varyantların ekonomik toparlanmayı etkileyebileceği endişesi ile azalan risk iştahının altının ons fiyatını desteklediğini aktaran analistler, teknik açıdan yükselişlerin kalıcı olması için 1.790 doların üzerinde kalıcı kapanışlar gerektiğini bildirdi.