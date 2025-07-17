Altının kilogram fiyatı 4 milyon 305 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 305 bin liraya geriledi.

17.07.2025 16:43:500
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Altının kilogram fiyatı 4 milyon 305 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 305 bin lira, en yüksek 4 milyon 313 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 305 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 317 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 727 milyon 100 bin 996,21 lira, işlem miktarı ise 401,13 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 938 milyon 767 bin 899,93 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler ile Akbank olarak sıralandı.

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