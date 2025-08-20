Altının kilogram fiyatı 4 milyon 415 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü %0,2 artışla 4 milyon 414 bin 999,50 liradan tamamladı.

20.08.2025 17:15:400
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 415 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 414 bin 999,50 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 393 bin lira, en yüksek 4 milyon 414 bin 999,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 4 milyon 414 bin 999,50 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 406 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 857 milyon 207 bin 889,22 lira, işlem miktarı ise 1.338,57 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 858 milyon 174 bin 753,25 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KG
DOLAR/ONS
Önceki Kapanış
4.406.000,00
3.338,75
En Düşük
4.393.000,00
3.291,00
En Yüksek
4.414.999,50
3.350,00
Kapanış
4.414.999,50
3.325,00
Ağırlıklı Ortalama
4.398.151,25
3.331,25
Toplam İşlem Hacmi (TL)
5.857.207.889,22

Toplam İşlem Miktarı (Kg)
1.338,57

Toplam İşlem Adedi
69



