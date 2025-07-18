Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 4 milyon 350 bin liraya yükseldi.

18.07.2025 17:22:480
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Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 333 bin lira, en yüksek 4 milyon 350 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 1 artışla 4 milyon 350 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 4 milyon 305 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 691 milyon 576 bin 585,23 lira, işlem miktarı ise 852,66 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 357 milyon 489 bin 447,33 lira olarak gerçekleşti.

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