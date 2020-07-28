Altının onsu 2 bin dolardan döndü, gözler Fed'de

Tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşan spot altın fiyatları, bu sabaha karşı 1.980 dolara kadar tırmandıktan sonra kar satışlarıyla karşılaştı. Gözler yarın açıklanacak Fed faiz kararında.

Tüm zamanların zirvesini gören altındaki yükseliş küresel piyasaların odağındaki yerini koruyor. Bir yandan da Fed'in yarın akşam açıklanacak olan faiz kararını bekleyen küresel piyasalarda, Asya borsalarında sınırlı da olsa yükseliş yaşanırken ABD vadelileri yatayda seyrediyor. Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi 0,8 civarı artıda bulunuyor. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,3; Çin'deki lokomotif hisseler ise yüzde 0,6 dolaylarında yükselişte.

Yatırımcılar Fed'in bu haftaki toplantısında son derece gevşek para politikasını teyit edeceğini ve belki de uzun vadede daha yüksek enflasyona göz yumacağının işaretini vereceğini bekliyorlar.

Rekorun ardından euro/TL 8,06'da dengelendi

Yurt içinde ise döviz fiyatlarında dün akşam yaşanan yukarı yönlü sert hareketlerin ardından bu sabah sakin bir hava hakim. Euro/TL dün akşam 8,22 seviyelerine çıkarak tarihi zirvesini yenilemesinin ardından bu sabah 8,06 seviyelerinden değerleniyor. 6,97 seviyesini test eden dolar/TL ise bu sabah 6,86 düzeyinde.

Altın 2.000 dolar sınırına çok yaklaştı

Altın tekrar sert yükselerek yeni tarihi zirveyi gördükten sonra kâr realizasyonuyla geriledi. Altındaki kâr satışları doların iki yılın dip seviyesinden yükselmesini sağlarken, Asya hisse piyasalarındaki yükselişi de sınırladı. Yeni haftanın ilk saatlerinde rekor seviyeleri görmesinin ardından altın, yaklaşık 40 dolar yükselerek 1.980 dolara çıktı ancak satışlarla 1.947 dolara gerileyerek dalgalı seyir izledi.



Altın neden yükseliyor?

İnfo Yatırım FX tarafından paylaşılan bilgi notunda ABD ile Çin arasında artan gerginlikler, doların küresel bazda zayıf performansı koronavirüs pandemisinin istenilen kontrol altına alınamaması ve Fed’in güvercin duruşuna devam edebileceği beklentileri altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeleri desteklediğine işaret edildi.

Petrolde zayıf dolar etkisiyle yükseliş sürüyor

Petrol fiyatları ABD ekonomisinin koronavirüs krizinden toparlanması çabalarının talebe verdiği destek ve zayıf seyreden doların etkisiyle art arda üçüncü günde yükseldi.



Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yüzde 0,2 yükseldikten sonra bugün yüzde 0,8 artışla 43,76 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,7 artışla 41,87 dolarda bulunuyor.