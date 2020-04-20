Altının yönü aşağıya döndü

Altın fiyatları, koronavirüsün yayılmasının kontrol altına alındığına ilişkin ilave işaretler sonrası güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebin azalmasının etkisi ile düşüşünü ikinci güne taşıdı.

New York Valisi Andrew Cuomo, vaka sayısı ve ölümlerdeki yavaşlama ile birlikte, eyaletin virüs kaynaklı hayatını kaybedenler sayısında zirve noktasını geçmiş olabileceğini kaydetti. Günlük bazda hayatını kaybedenlerin sayısının İtalya, İspanya ve İngiltere'de de düştüğü bildirildi.

Öte yandan, ABD'de Demokrat liderler ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, pandemi sırasında küçük işletmeleri ayakta tutabilmek ve hastanelere fon sağlamak amacıyla hazırlanan bir kredi programı için fonları artırma konusuna anlaşmaya yakın olduklarını kaydettiler.

Spot altın, Cuma günü yüzde 2 düştükten sonra yüzde 0.3 gerileyerek Singapur saati ile 09:46'da ons başına 1,677.69 dolara indi. Fiyatlar geçen hafta 1,747.36 dolar ile Kasım 2012'den beri güniçi en yüksek seviyesini gördü.

Comex piyasasında vadeli altın kontratları yüzde 0.4 düşerek ons başına 1,691.60 dolara geriledi.

New York vadeli altın kontrat fiyatları ile Londra spot altın fiyatları arasındaki fark, geçen iki hafta içinde 60 dolara kadar çıktıktan sonra 14 dolar civarına indi.

Sydney'de Fat Prophets kaynak analisti David Lennon, "altında Covid-19 salgını için risk primi yavaşça erimeye başlıyor," dedi ve "Küresel anlamda pandeminin muhtemelen henüz zirve yapmamış olmasına karşın, bazı kilit ülkelerde sayılardaki artışın yavaşlamaya başladığını görüyoruz. Küresel pandemi zirveye ulaştığında, altında risk priminin muhtemelen biraz daha azaldığını göreceğiz. Ancak altın halen yatırımcıların salgının ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerinden destek buluyor. Birçok hükümetten gelen parasal gevşeme ve faiz indirimi gibi iyi tepkiler altın fiyatlarını gelecekte destekleyecek" şeklinde görüş bildirdi.

Diğer değerli metallerden, spot gümüş yüzde 0.2 düşerek ons başına 15.1411 dolara inerken, platin yüzde 0.5 kayıpla ons başına 772.76 dolara geriledi ve paladyum yüzde 1.6 değer kazanarak ons başına 2,199.95 dolara ulaştı.