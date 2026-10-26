Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu: LNG'nin payı 2055'te yüzde 64'e ulaşacak

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Genel Sekreteri Philip Mshelbila, sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) küresel doğal gaz ticaretindeki payının 2055'e kadar yüzde 64'e ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

26.10.2026 14:49:540
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Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu: LNG'nin payı 2055'te yüzde 64'e ulaşacak

Mshelbila, Moskova'da düzenlenen GECF Bakanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, küresel doğal gaz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

LNG'nin farklı bölgelerdeki doğal gaz piyasalarının entegrasyonunu güçlendirdiğini belirten Mshelbila, "LNG, talep artışının temel itici gücü konumunda. Tahminlere göre 2055'e kadar uluslararası doğal gaz ticaretinin yüzde 64'ünü LNG oluşturacak." dedi.

Mshelbila, küresel doğal gaz talebinin 2055'te yıllık 5,2 trilyon metreküpe ulaşmasının beklendiğini belirterek, söz konusu tarihte dünya doğal gaz üretiminin yüzde 86'sının henüz geliştirilmemiş sahalardan karşılanacağını kaydetti.

GECF'nin üye sayısını artırmayı planladığını da bildiren Mshelbila, örgütün genişlemesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

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