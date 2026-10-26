Koleksiyon Mobilya'dan 2026'nın 9 ayında 1,9 milyar lira hasılat

Koleksiyon Mobilya, 2026'nın 9 ayında 1,9 milyar lira hasılat ile 134,8 milyon lira faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK-EBITDA) elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koleksiyon Mobilya, yılın 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, şirketin üçüncü çeyrek hasılatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarken, brüt karı yüzde 22 yükselerek 326 milyon liraya ulaştı.

Yılın ilk yarısındaki toplam hasılatının yaklaşık yüzde 71'ine üçüncü çeyrekte ulaşan şirket, esas faaliyet zararını da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 azaltarak, üçüncü çeyreği 8,8 milyon lira net karla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doruk Malha, "2026 yılının 9 ayında elde ettiğimiz 1,9 milyar lira hasılat ve yaklaşık 135 milyon lira EBITDA, faaliyetlerimizin ölçeğini ve operasyonel performansımızı ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Malha, üçüncü çeyrekte satış gelirlerinde yakaladıkları ivmelenme ve esas faaliyet sonuçlarındaki iyileşmenin, uyguladıkları büyüme stratejisinin finansal sonuçlara yansıması açısından olumlu göstergeler sunduğunu aktardı.

- Yurt içi satışlar ve ihracat gelirlerinde büyüme hedefi

İlerleyen dönemde büyüme stratejilerini "yurt içi satış kanallarının güçlendirilmesi", "proje bazlı iş hacminin artırılması" ve "uluslararası pazarlardaki varlıklarının genişletilmesi" olmak üzere üç temel eksende sürdürüdüklerini vurgulayan Malha, şunları kaydetti:

"Yurt içinde kendi yönetimimizde şekillendirdiğimiz marka deneyimi ve satış organizasyonumuzla müşterilerimizle kurduğumuz bağı güçlendirirken, bu yapılanmanın satış hacmimize ve gelir büyümemize katkı sağlamasını hedefliyoruz. Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğümüz kurumsal projelerin yanı sıra yeni proje fırsatlarının da büyümemizi destekleyeceğine inanıyoruz.

Uluslararası pazarlarda özellikle yakın coğrafyamızdaki güçlü potansiyeli değerlendirmeye devam ederken, Amerika ve Avrupa pazarlarında gözlemlediğimiz talep canlanmasını da önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu pazarlardaki etkinliğimizi artırarak uluslararası müşteri portföyümüzü genişletmeyi, ihracat gelirlerimizin toplam satışlarımız içerisindeki payını yükseltmeyi ve coğrafi çeşitliliğimizi güçlendirmeyi amaçlıyoruz."

- Sürdürülebilir büyüme ve operasyonel verimlilik hedefi

Malha, yurt içi satış faaliyetleri, proje portföyü ve ihracat pazarlarındaki büyüme fırsatlarının katkısıyla 2026'nın son çeyreğinde satış gelirleri ve FAVÖK performansı açısından güçlü finansal sonuçlar elde etmeyi beklediklerini ifade etti.

Şirketin tasarım gücü, üretim kabiliyeti ve uluslararası marka vizyonunu sürdürülebilir büyümeye dönüştürmeye odaklandıklarını vurgulayan Malha, "Önceliğimiz, faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken operasyonel verimliliğimizi ve karlılığımızı artırmak, tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratmaktır." değerlendirmelerinde bulundu.