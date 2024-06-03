Altınkılıç Gıda (ALKLC) ne zaman borsada işlem görecek?

Borsa İstanbul'da halka arz edilen son şirketler arasında Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. de bulunuyor. Şirkete Borsa İstanbul'a merhaba demeye hazırlanıyor.

3.06.2024 14:22:160
Paylaş Tweet Paylaş
Altınkılıç Gıda (ALKLC) ne zaman borsada işlem görecek?

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ'nin halka arzı için 29-30 Mayıs'ta talep toplanmıştı. Halka arzda toplamda 1.287.718 adet yatırımcıya pay satışı yapıldı. Şirket payları 4 Haziran'dan itibaren borsada işlem görmeye başlayacak.

KAP'a yapılan açıklamada şu bilgi paylaşılmıştı: Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 33.885.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 112.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 04/06/2024 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 22,98 TL baz fiyat, "ALKLC.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Iveco Bus, Milli Olimpiyat Komitesi’nin ulaşım destekçisi oldu

Iveco Bus, Milli Olimpiyat Komitesi’nin ulaşım destekçisi oldu

Mayısta en fazla ihracat yapan sektör

Mayısta en fazla ihracat yapan sektör

Altınkılıç Gıda (ALKLC) ne zaman borsada işlem görecek?

Altınkılıç Gıda (ALKLC) ne zaman borsada işlem görecek?

Horoz Lojistik halka arz sonuçları belli oldu

Horoz Lojistik halka arz sonuçları belli oldu

Yiğit Akü'nün halka arz sonuçları açıklandı

Yiğit Akü'nün halka arz sonuçları açıklandı

İmalat göstergesi 2. ayda da eşik değerin altında

İmalat göstergesi 2. ayda da eşik değerin altında

Yorum Yaz