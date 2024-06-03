Altınkılıç Gıda (ALKLC) ne zaman borsada işlem görecek?

Borsa İstanbul'da halka arz edilen son şirketler arasında Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. de bulunuyor. Şirkete Borsa İstanbul'a merhaba demeye hazırlanıyor.

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ'nin halka arzı için 29-30 Mayıs'ta talep toplanmıştı. Halka arzda toplamda 1.287.718 adet yatırımcıya pay satışı yapıldı. Şirket payları 4 Haziran'dan itibaren borsada işlem görmeye başlayacak.

KAP'a yapılan açıklamada şu bilgi paylaşılmıştı: Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 33.885.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 112.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 04/06/2024 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 22,98 TL baz fiyat, "ALKLC.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.