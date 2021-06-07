Alüminyumda yılın ilk 5 ayında 1.7 milyar dolarlık ihracat

Alüminyum Sektör Buluşması, İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki ve alüminyum sektörünün ihracatçı firmaları ile sektöre gönül vermiş araştırmacıların ve akademisyenlerin eşliğinde gerçekleştirildi. İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, yönetimde yer alan Alüminyum sektör temsilcileri Mehmet Öncel, Ayhan Yerekaban, Murat Saraylı ve Ayşegül Çapan’a sektör adına yapılan her işte sanayicimizin yanında olmalarından ve sektör ihracatına verdikleri emekten ötürü teşekkür ederek; geçtiğimiz yılı 2,9 milyar dolar ihracatla kapatan Alüminyum sektörünün 2021 yılına da ihracata artışlarla başladığının bilgisini verdi.

Sektör buluşmasına katılım gösteren Ekonomist Doç. Dr. Evren Bolgün dünyada ve Türkiye’deki ekonomik gelişmelere tarihsel olarak bakarak Türkiye’nin şu anki ekonomik durumuna ilişkin görüşlerini paylaştı.

ALÜMİNYUMDA SON 10 YILDA İHRACATTA SÜREKLİ ARTIŞ

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki alüminyum sektöründeki rakamlarının detaylarını paylaştı: “Türk alüminyum sektörü 2020 yılında 2,94 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Birlik olarak ise 2020’yi yüzde 1,5 artış ile 8,4 milyar dolar ile kapadık. Sektör, Demir ve Demir Dışı Metaller sektöründe yüzde 35 pay ile ilk sırada yer alıyor. Son 10 yılda yüzde 3,22 oranında artış yakaladık. 2021 ocak - mayıs döneminde ise yüzde 51’lik artışla 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 180’den fazla ülkeye ihracat yapan sektörümüzde; hedef pazarlarımız başta AB olmak üzere, ABD, Almanya, Katar, Kanada ve İngiltere. Alüminyum sektör ihracatında öne çıkan alt ürün grupları ise; alüminyum çubuk-profil, sac-levha, folyo, inşaat aksamı örme halat.”

Ayrıca Öztiryaki, yeni teknolojiler ve üretim modelleri, özellikle otomotiv, inşaat, savunma ve havacılık sektörlerinde hafif ve dayanıklı olan alüminyuma olan talebin giderek arttığını ve alüminyumun artık trend metal olarak anıldığını aktardı.

TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN PAZAR PAYINDA ARTIŞ

Sektörün yaşadığı sorunlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Öztiryaki, “Firmalar artan finansman maliyetleri ve hammadde tedariğinin yanı sıra özellikle uluslararası piyasalarda yerel firmalarla rekabet halinde. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları, vergi uygulamaları ve AB korunma önlemleri sektör ihracatı için gündemimizde ilk sırada. Tüm bu zorlu şartlara rağmen; ürün kalitemiz ve rekabet gücümüzle dünya alüminyum sektöründe pazar payımızı arttırmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz sene pandeminin yanı sıra sektörün ihracatındaki pay değişimine en büyük etki ABD ile aramızda olan Anti Damping davaları oldu. Alüminyum levha ürünlerine yönelik anti-dapming davasında Yunanistan ve Güney Kore dışında tüm ülkelere ilave marjlar hesaplandı. Türkiye nispeten düşük marj hesaplanan ülkeler arasında yer aldı. Ayrıca hali hazırda davası devam eden alüminyum folyo ürünlerinin davasını da yakından takip ediyoruz. Ticaret Komisyonu soruşturma için temmuz-ağustos gibi bir takvim oluşturdu. Gelecek dönemde bu davaya ilişkin daha net bilgiler edineceğiz.” dedi.

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdikleri Alüminyum Sektör Buluşması’nın da son derece verimli geçtiğini aktaran Öztiryaki, son olarak ise şunları söyledi: “İDDMİB olarak eğitimler, URGE projeleri, fuar katılımları, tasarım yarışmaları, AR-GE Proje pazarı, alım heyetleri ve ticaret heyetleri başta olmak üzere faaliyetlerle sektör ihracatına güç katıyoruz. 2021 yılında hayata geçirdiğimiz Trade365 adlı projemiz ile firmalarımıza yılın 365 günü ürün sergileyebilecekleri, güncel sektörel gelişmelerden haberdar olabilecekleri ve yabancı satın almacılarla bir araya gelebilecekleri bir platform oluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Günümüzde dijital platformlar ticarete yön veriyor. Firmalarımızın uluslararası pazarlarda bilinirliği artarken; reklam, tanıtım gibi faaliyetlerine hız vereceğiz. Ayrıca Birlik olarak; 2020 yılında 7 Sanal Ticaret Heyeti ve pandemi öncesinde 1 tane fiziki ticaret heyeti gerçekleştirdik. Toplamda 15 ülkede, 151 Türk firması, 450’den fazla yabancı katılımcı ile 1400’den fazla ikili görüşme yapıldı. Hedef pazarlarımızı değerlendirmek, durum analizi yapmak üzere 20 ülkede yer alan ticaret müşavirlerimiz ile sanal ortamda bir araya geldik. 2300’den fazla kişi katıldı. Pandemi döneminde de çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. 2021 yılı içinde, 15-17 Eylül 2021 tarihleri arasında Birleşik Krallık’a yönelik online ticaret heyeti 28-30 Eylül 2021’de Aluminium Dusseldorf Fuarı’na (Almanya) info stant katılımı ve 1-3 Aralık’ta da Kanada’da gerçekleşecek Construct Canada Fuarı’na milli katılım gerçekleştirmeyi planlıyoruz.”

İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Öncel çalışmalarla ilgili şu yorumlarda bulundu: “Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı AB olduğundan AB’nin atacağı her adım Yeşil Mutabakat ve karbon vergisi dolayımında bizi doğrudan etkileyen bir süreç. Bu yeni kararları bir tehdit olarak algılamak yerine ülke olarak bunu fırsata çevirmek üzere çalışmalarımızı yapmalıyız. Türkiye, bunu lehine çevirebilecek potansiyele ve aksiyon alma kabiliyetine sahip. Gerekli maddi destekler için AB ile olan iş birliğinin arttırılmasına önem gösterilmeli bu süreçte. Biz de Birlik olarak gerek Bakanlıklar gerekse STK’ler ile süreci yakından takip edip hem firmalarımızı bu konuda bilgilendirmeye hem de onlara yol gösterebilmek açısından çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Ayşegül Çapan ise “İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği olarak dijitalleşen çağda pandemi koşullarının zorunlu kılmasıyla Trade365 Projemizi 2020 yılında başlattık. Bu proje ile yılın 365 günü açık online platformumuzda hem online ikili iş görüşmelerinin yapılması, firmaların kendilerini ve ürünlerini tanıtması amaçlanmaktadır. Turkishaluminium365.com sitesine şu ana dek 132 Türk firmamız kaydını sağladı. Zaman içinde daha fazla firmamızın kayıt olacağını bu platformdan verimli bir şekilde faydalanacaklarına eminim.” derken Ayhan Yerekaban ise “Tüm dünyada şu an bir Çin’den kaynaklı konteyner ve navlun sorunu var ve hala tam olarak çözülebilmiş değil. Türk sanayicisi bir taraftan hammadde fiyatlarındaki artış ile bir taraftan da navlun fiyatlarının yükselmesi ve artan maliyetlerle mücadele etmektedir. Son zamanlarda özellikle ürünlerimizi alıcılarımıza ulaştırmakta boş konteyner ve gemi hattı bulabilmekte sorun yaşadık. Ülkelerin pandemi önlemleri sebebiyle limanda çalışan işçi sayısı azaltıldı, bu da konteynerlerin boşaltılmasında zaman kaybına neden oluyor. Ayrıca gemiler boşaltım öncesi limanda bekliyor bu da çok uzun zaman alıyor. Dünyadaki deniz taşımacılığında Türkiye de önemli bir yer almalıdır böylece biz de taşımacılık konusunda yaşanılan sorunlarla dışa bağımlı olmadan mücadele edebiliriz.” diye belirtti.

Murat Saraylı da “Pandemi koşullarında devletimizin iş dünyasını, ihracatçısını desteklemesi çok değerli. Biz ihracatçılar olarak tüm dünyanın kapandığı dönemlerde de çalışmalarımızı sürdürdük. Kısa çalışma ödeneği geleceğin öngörülemediği bir dönemde iş dünyası için önemli bir devlet desteğidir.” diye ekledi.



