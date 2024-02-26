Alves Kablo'da halka arz büyüklüğü 778 milyon TL

Alves Kablo'nun 22-23 Şubat'ta düzenlenen halka arzına ilişkin sonuçlar açıklandı. Alves Kablo'da halka arz büyüklüğü 778 milyon TL olarak gerçekleşti.

26.02.2024 09:23:080
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Alves Kablo'da halka arz büyüklüğü 778 milyon TL

Alves Kablo'da halka arz büyüklüğü belli oldu. İnfo Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Alves Kablo’nun sermayesinin 120 milyon TL’den 160 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 40 milyon TL nominal değerli 40 milyon adet pay halka arz edildi.

Alves Kablo paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 19,45 TL olarak açıklanırken, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 778 milyon TL olarak gerçekleşti. Açıklamaya göre yurt içi bireysel yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 2,2 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 17,5 katı olmak üzere toplamda 5,3 kat filtrelenmemiş talep gösterdi.

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