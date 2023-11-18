Amazon, Alexa biriminde işten çıkarmalara gitti

Üretken yapay zekaya yapılan yatırımlara işaret edilen açıklamada, şirketin çabalarının bir kısmının iş öncelikleri ve müşterilerin önem verdiği konular doğrultusunda değiştirildiği kaydedildi.

18.11.2023 10:02:250
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Amazon, Alexa biriminde işten çıkarmalara gitti

ABD'li teknoloji devi Amazon'un yapay zeka asistanı "Alexa" birimindeki bazı çalışanlarının işine son verildiği bildirildi.

Amazon'dan yapılan açıklamada, Alexa ile kaydedilen ilerlemenin cesaretlendirici olduğu belirtilerek müşterilerin evlerindeki yarım milyardan fazla cihazla Alexa ile her saat on milyonlarca kez etkileşime girdiği aktarıldı.

Üretken yapay zekaya yapılan yatırımlara işaret edilen açıklamada, şirketin çabalarının bir kısmının iş öncelikleri ve müşterilerin önem verdiği konular doğrultusunda değiştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu değişikliklerin bazı girişimlerin durdurulması ve bazı çalışanların rollerine son verilmesiyle sonuçlandığı dile getirilerek işten çıkarılan çalışanlara katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Bu kararın verilmesi zor olsa da Alexa'nın geleceğinin iyimser olunduğu vurgulanan açıklamada, "Alexa, ilerledikçe işimizin önemli bir parçası olmaya devam ediyor ve vizyonumuzu gerçekleştirmek için yatırım ve yenilik yapmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

ABD basınında çıkan haberlerde ise Amazon'un Alexa biriminde işten çıkarılan kişi sayısının "birkaç yüz" olduğu aktarıldı.

Hafta başında da Amazon'un oyun biriminde 180'den fazla kişinin işine son verildiği ve bazı bölümlerin kapatıldığı belirtilmişti.


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