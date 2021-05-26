Amazon, medya şirketi MGM'yi 8,45 milyar dolara satın alıyor

ABD'li e-ticaret devi Amazon, medya şirketi Metro Goldwyn Mayer'i (MGM) 8,45 milyar dolara satın almak için anlaştığını duyurdu.

26.05.2021 17:01:000
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Amazon, medya şirketi MGM'yi 8,45 milyar dolara satın alıyor

Amazon'dan yapılan açıklamada, MGM'nin, yaklaşık bir asırlık film yapımcılığı deneyimine sahip olduğu ve öncelikli olarak televizyon programlarına odaklanan Amazon Studios'un çalışmalarını tamamladığı aktarıldı.

Amazon'un MGM'yi 8,45 milyar dolara satın almasına yönelik anlaşmanın imzalandığı belirtilen açıklamada, Amazon'un MGM'nin mirasını ve film kataloğunu korumaya yardımcı olacağı ve müşterilerin mevcut çalışmalara daha fazla erişiminin sağlanacağı kaydedildi.

MGM ile yapılan satın alma anlaşması, Amazon'un ikinci büyük alımı oldu. Şirket, 2017'de süpermarket zinciri Whole Foods'u 13,7 milyar dolara almıştı.

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